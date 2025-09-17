GroveCoin (GRV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00472364 $ 0.00472364 $ 0.00472364 24J Rendah $ 0.0049481 $ 0.0049481 $ 0.0049481 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00472364$ 0.00472364 $ 0.00472364 24J Tinggi $ 0.0049481$ 0.0049481 $ 0.0049481 Sepanjang Masa $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.45% Perubahan Harga (1D) +3.89% Perubahan Harga (7D) -5.70% Perubahan Harga (7D) -5.70%

GroveCoin (GRV) harga masa nyata ialah $0.0049073. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRV didagangkan antara $ 0.00472364 rendah dan $ 0.0049481 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRV sepanjang masa ialah $ 1.63, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRV telah berubah sebanyak -0.45% sejak sejam yang lalu, +3.89% dalam 24 jam dan -5.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GroveCoin (GRV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 365.34K$ 365.34K $ 365.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 388.65K$ 388.65K $ 388.65K Bekalan Peredaran 74.45M 74.45M 74.45M Jumlah Bekalan 79,200,835.4110327 79,200,835.4110327 79,200,835.4110327

Had Pasaran semasa GroveCoin ialah $ 365.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRV ialah 74.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 79200835.4110327. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 388.65K.