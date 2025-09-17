Groyper (GROYPER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01475547 $ 0.01475547 $ 0.01475547 24J Rendah $ 0.01620169 $ 0.01620169 $ 0.01620169 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01475547$ 0.01475547 $ 0.01475547 24J Tinggi $ 0.01620169$ 0.01620169 $ 0.01620169 Sepanjang Masa $ 0.186504$ 0.186504 $ 0.186504 Harga Terendah $ 0.00125535$ 0.00125535 $ 0.00125535 Perubahan Harga (1J) -0.64% Perubahan Harga (1D) +1.38% Perubahan Harga (7D) +113.44% Perubahan Harga (7D) +113.44%

Groyper (GROYPER) harga masa nyata ialah $0.01540027. Sepanjang 24 jam yang lalu, GROYPER didagangkan antara $ 0.01475547 rendah dan $ 0.01620169 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GROYPER sepanjang masa ialah $ 0.186504, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00125535.

Dari segi prestasi jangka pendek, GROYPER telah berubah sebanyak -0.64% sejak sejam yang lalu, +1.38% dalam 24 jam dan +113.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Groyper (GROYPER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Bekalan Peredaran 93.00M 93.00M 93.00M Jumlah Bekalan 93,000,000.0 93,000,000.0 93,000,000.0

Had Pasaran semasa Groyper ialah $ 1.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GROYPER ialah 93.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 93000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.43M.