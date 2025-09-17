Grrr (GRRR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00102976 $ 0.00102976 $ 0.00102976 24J Rendah $ 0.00113553 $ 0.00113553 $ 0.00113553 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00102976$ 0.00102976 $ 0.00102976 24J Tinggi $ 0.00113553$ 0.00113553 $ 0.00113553 Sepanjang Masa $ 0.00490953$ 0.00490953 $ 0.00490953 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.66% Perubahan Harga (1D) -8.48% Perubahan Harga (7D) -20.41% Perubahan Harga (7D) -20.41%

Grrr (GRRR) harga masa nyata ialah $0.00103024. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRRR didagangkan antara $ 0.00102976 rendah dan $ 0.00113553 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRRR sepanjang masa ialah $ 0.00490953, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRRR telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, -8.48% dalam 24 jam dan -20.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Grrr (GRRR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Bekalan Peredaran 997.93M 997.93M 997.93M Jumlah Bekalan 997,925,222.956418 997,925,222.956418 997,925,222.956418

Had Pasaran semasa Grrr ialah $ 1.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRRR ialah 997.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997925222.956418. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.03M.