gSNAKE (GSNAKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 15.28 $ 15.28 $ 15.28 24J Rendah $ 16.57 $ 16.57 $ 16.57 24J Tinggi 24J Rendah $ 15.28$ 15.28 $ 15.28 24J Tinggi $ 16.57$ 16.57 $ 16.57 Sepanjang Masa $ 802.46$ 802.46 $ 802.46 Harga Terendah $ 14.34$ 14.34 $ 14.34 Perubahan Harga (1J) -0.49% Perubahan Harga (1D) +2.16% Perubahan Harga (7D) -16.11% Perubahan Harga (7D) -16.11%

gSNAKE (GSNAKE) harga masa nyata ialah $16.04. Sepanjang 24 jam yang lalu, GSNAKE didagangkan antara $ 15.28 rendah dan $ 16.57 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GSNAKE sepanjang masa ialah $ 802.46, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 14.34.

Dari segi prestasi jangka pendek, GSNAKE telah berubah sebanyak -0.49% sejak sejam yang lalu, +2.16% dalam 24 jam dan -16.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

gSNAKE (GSNAKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 296.07K$ 296.07K $ 296.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 997.98K$ 997.98K $ 997.98K Bekalan Peredaran 18.46K 18.46K 18.46K Jumlah Bekalan 62,210.899918915515 62,210.899918915515 62,210.899918915515

Had Pasaran semasa gSNAKE ialah $ 296.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GSNAKE ialah 18.46K, dengan jumlah bekalan sebanyak 62210.899918915515. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 997.98K.