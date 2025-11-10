GT3 Finance Harga Hari Ini

Harga langsung GT3 Finance (GT3) hari ini ialah $ 0.00526018, dengan 0.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GT3 kepada USD penukaran adalah $ 0.00526018 setiap GT3.

GT3 Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 872,658, dengan bekalan edaran sebanyak 157.85M GT3. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GT3 didagangkan antara $ 0.00523631 (rendah) dan $ 0.00552827 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00811755, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0052057.

Dalam prestasi jangka pendek, GT3 dipindahkan -4.84% dalam sejam terakhir dan -11.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GT3 Finance (GT3) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa GT3 Finance ialah $ 872.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GT3 ialah 157.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 157852627.7817858. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 872.66K.