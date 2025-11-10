GTETH Harga Hari Ini

Harga langsung GTETH (GTETH) hari ini ialah $ 3,523.98, dengan 4.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GTETH kepada USD penukaran adalah $ 3,523.98 setiap GTETH.

GTETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 542,390,008, dengan bekalan edaran sebanyak 153.82K GTETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GTETH didagangkan antara $ 3,362.37 (rendah) dan $ 3,549.2 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4,751.71, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,083.74.

Dalam prestasi jangka pendek, GTETH dipindahkan +0.38% dalam sejam terakhir dan -8.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GTETH (GTETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 542.39M$ 542.39M $ 542.39M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 542.39M$ 542.39M $ 542.39M Bekalan Peredaran 153.82K 153.82K 153.82K Jumlah Bekalan 153,820.0 153,820.0 153,820.0

Had Pasaran semasa GTETH ialah $ 542.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GTETH ialah 153.82K, dengan jumlah bekalan sebanyak 153820.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 542.39M.