GUA (GUA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00136494$ 0.00136494 $ 0.00136494 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -4.71% Perubahan Harga (7D) -4.71%

GUA (GUA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GUA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GUA sepanjang masa ialah $ 0.00136494, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GUA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -4.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GUA (GUA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 131.97K$ 131.97K $ 131.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 131.97K$ 131.97K $ 131.97K Bekalan Peredaran 6.25B 6.25B 6.25B Jumlah Bekalan 6,247,359,701.791252 6,247,359,701.791252 6,247,359,701.791252

Had Pasaran semasa GUA ialah $ 131.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUA ialah 6.25B, dengan jumlah bekalan sebanyak 6247359701.791252. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 131.97K.