Guacamole (GUAC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.19% Perubahan Harga (1D) -0.34% Perubahan Harga (7D) -0.04% Perubahan Harga (7D) -0.04%

Guacamole (GUAC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GUAC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GUAC sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GUAC telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, -0.34% dalam 24 jam dan -0.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Guacamole (GUAC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Bekalan Peredaran 98.27T 98.27T 98.27T Jumlah Bekalan 98,266,959,250,530.12 98,266,959,250,530.12 98,266,959,250,530.12

Had Pasaran semasa Guacamole ialah $ 1.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUAC ialah 98.27T, dengan jumlah bekalan sebanyak 98266959250530.12. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.60M.