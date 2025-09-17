Guanciale by Virtuals (GUAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01775661$ 0.01775661 $ 0.01775661 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.03% Perubahan Harga (1D) -1.86% Perubahan Harga (7D) -39.56% Perubahan Harga (7D) -39.56%

Guanciale by Virtuals (GUAN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GUAN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GUAN sepanjang masa ialah $ 0.01775661, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GUAN telah berubah sebanyak -1.03% sejak sejam yang lalu, -1.86% dalam 24 jam dan -39.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Guanciale by Virtuals (GUAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 99.25K$ 99.25K $ 99.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 99.25K$ 99.25K $ 99.25K Bekalan Peredaran 989.36M 989.36M 989.36M Jumlah Bekalan 989,358,687.2314093 989,358,687.2314093 989,358,687.2314093

Had Pasaran semasa Guanciale by Virtuals ialah $ 99.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUAN ialah 989.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989358687.2314093. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.25K.