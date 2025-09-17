Guanciale by Virtuals Harga (GUAN)
-1.03%
-1.86%
-39.56%
-39.56%
Guanciale by Virtuals (GUAN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GUAN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GUAN sepanjang masa ialah $ 0.01775661, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, GUAN telah berubah sebanyak -1.03% sejak sejam yang lalu, -1.86% dalam 24 jam dan -39.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Guanciale by Virtuals ialah $ 99.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUAN ialah 989.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989358687.2314093. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 99.25K.
Pada hari ini, perubahan harga Guanciale by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Guanciale by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Guanciale by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Guanciale by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.86%
|30 Hari
|$ 0
|-49.38%
|60 Hari
|$ 0
|-66.80%
|90 Hari
|$ 0
|--
Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto.
