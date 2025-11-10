BursaDEX+
Harga GUANO langsung hari ini ialah 0.00017131 USD.GUANO modal pasaran ialah 122,644 USD.

Lagi Mengenai GUANO

Maklumat Harga GUANO

Apakah GUANO

Laman Web Rasmi GUANO

Tokenomik GUANO

Ramalan Harga GUANO

GUANO Logo

GUANO Harga (GUANO)

Tidak tersenarai

GUANO Harga Hari Ini

Harga langsung GUANO (GUANO) hari ini ialah $ 0.00017131, dengan 2.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GUANO kepada USD penukaran adalah $ 0.00017131 setiap GUANO.

GUANO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 122,644, dengan bekalan edaran sebanyak 715.77M GUANO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GUANO didagangkan antara $ 0.00016375 (rendah) dan $ 0.00017157 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00103775, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00014258.

Dalam prestasi jangka pendek, GUANO dipindahkan +1.42% dalam sejam terakhir dan -8.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GUANO (GUANO) Maklumat Pasaran

$ 122.64K
$ 122.64K$ 122.64K

--
----

$ 144.91K
$ 144.91K$ 144.91K

715.77M
715.77M 715.77M

845,729,800.6062722
845,729,800.6062722 845,729,800.6062722

Had Pasaran semasa GUANO ialah $ 122.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUANO ialah 715.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 845729800.6062722. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 144.91K.

GUANO Sejarah Harga USD

GUANO (GUANO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga GUANO kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga GUANO kepada USD adalah $ -0.0000353015.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga GUANO kepada USD adalah $ -0.0000388697.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga GUANO kepada USD adalah $ -0.0002392907043328611.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.54%
30 Hari$ -0.0000353015-20.60%
60 Hari$ -0.0000388697-22.68%
90 Hari$ -0.0002392907043328611-58.27%

Ramalan Harga untuk GUANO

GUANO (GUANO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GUANO pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
GUANO (GUANO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga GUANO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga GUANO yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk GUANO ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik GUANO Ramalan Harga.

Apakah itu GUANO (GUANO)

Guano is the Solana ecosystem’s digital fertilizer and growth accelerator—an innovative utility token created to enrich and expand the BAT economy on Solana. Created by active members of the BAT community, Guano serves as a nutrient-rich digital resource designed to reward participation, encourage collaboration, and foster long-term, sustainable growth across a wide range of decentralized projects.

At its core, Guano exists to amplify community-driven initiatives by providing a mechanism that supports early-stage development and engagement. Just like natural guano enriches soil to help crops flourish, $GUANO enriches ecosystems to help digital communities grow. It is not meant to replace BAT, but to strengthen and complement it—especially in the new environment that Solana offers with its lightning-fast transactions and low-cost infrastructure.

The project’s initial phase is focused on Guano Farming. BAT holders who bridge over to Solana can stake their SPL-BAT into the Cave, a symbolic and literal staking pool, in order to farm $GUANO. This process rewards long-term holders and active participants, giving them an additional layer of utility for their BAT while actively supporting the Solana-based expansion of the BAT economy.

Loading the Cave with Guano is more than just a technical step—it’s a community-wide effort to lay the foundation for what the team calls an Eguanomy: a regenerative, BAT-powered economy built on contribution and shared values. The Eguanomy flips the typical crypto model on its head by focusing not on speculation, but on sustainability. Every interaction within the system—from staking to participation in discussions—helps "fertilize" the ecosystem and prepare it for deeper growth.

But the vision for Guano extends far beyond staking. The token is meant to power DAO-based decision making, provide liquidity incentives, and eventually support tools and platforms that push the BAT-Solana synergy even further. The roadmap emphasizes collaboration, community governance, and decentralized development, with Guano as the fuel behind it all.

In the end, Guano is more than just a utility token—it’s an invitation to co-create a future where communities aren’t just consumers of value, but the producers of it. If you believe in decentralization, in the power of collective action, and in building something that lasts, then now is the time to get involved. Join the Guano chat on Telegram, stake your SPL-BAT, and help grow the future—one step, and one shovel of Guano, at a time.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GUANO

Berapakah nilai 1 GUANO pada tahun 2030?
Jika GUANO berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga GUANO berpotensi dan jangkaan ROI.
