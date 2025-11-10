GUANO Harga Hari Ini

Harga langsung GUANO (GUANO) hari ini ialah $ 0.00017131, dengan 2.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GUANO kepada USD penukaran adalah $ 0.00017131 setiap GUANO.

GUANO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 122,644, dengan bekalan edaran sebanyak 715.77M GUANO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GUANO didagangkan antara $ 0.00016375 (rendah) dan $ 0.00017157 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00103775, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00014258.

Dalam prestasi jangka pendek, GUANO dipindahkan +1.42% dalam sejam terakhir dan -8.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GUANO (GUANO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 122.64K$ 122.64K $ 122.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 144.91K$ 144.91K $ 144.91K Bekalan Peredaran 715.77M 715.77M 715.77M Jumlah Bekalan 845,729,800.6062722 845,729,800.6062722 845,729,800.6062722

Had Pasaran semasa GUANO ialah $ 122.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUANO ialah 715.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 845729800.6062722. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 144.91K.