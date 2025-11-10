Guardian Golden Ball Harga Hari Ini

Harga langsung Guardian Golden Ball (GBT) hari ini ialah --, dengan 5.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GBT kepada USD penukaran adalah -- setiap GBT.

Guardian Golden Ball kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,623.75, dengan bekalan edaran sebanyak 200.00M GBT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GBT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01423353, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GBT dipindahkan -2.13% dalam sejam terakhir dan -48.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Guardian Golden Ball (GBT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.12K$ 43.12K $ 43.12K Bekalan Peredaran 200.00M 200.00M 200.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

