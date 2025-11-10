Guardian Token Harga Hari Ini

Harga langsung Guardian Token (GUARDIAN) hari ini ialah $ 0.00048781, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GUARDIAN kepada USD penukaran adalah $ 0.00048781 setiap GUARDIAN.

Guardian Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 289,314, dengan bekalan edaran sebanyak 593.08M GUARDIAN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GUARDIAN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00085109, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00045692.

Dalam prestasi jangka pendek, GUARDIAN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -19.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Guardian Token (GUARDIAN) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Guardian Token ialah $ 289.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUARDIAN ialah 593.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 593084170.284352. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 289.31K.