Tokenomik Guardian Token (GUARDIAN)

Lihat cerapan utama tentang Guardian Token (GUARDIAN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:07:41 (UTC+8)
USD

Guardian Token (GUARDIAN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Guardian Token (GUARDIAN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 289.31K
$ 289.31K
Jumlah Bekalan:
$ 593.08M
$ 593.08M
Bekalan Edaran:
$ 593.08M
$ 593.08M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 289.31K
$ 289.31K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00085109
$ 0.00085109
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00045692
$ 0.00045692
Harga Semasa:
$ 0.00048781
$ 0.00048781

Guardian Token (GUARDIAN) Maklumat

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

Laman Web Rasmi:
https://guardianplatform.io/
Kertas putih:
https://guardianplatform.io/about-the-platform/

Tokenomik Guardian Token (GUARDIAN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Guardian Token (GUARDIAN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GUARDIAN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GUARDIAN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GUARDIAN, terokai GUARDIAN harga langsung token!

GUARDIAN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GUARDIAN? Halaman ramalan harga GUARDIAN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

