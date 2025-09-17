Apakah itu Guardians Of The Spark (GOTS)

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

Guardians Of The Spark (GOTS) Sumber Laman Web Rasmi

Tokenomik Guardians Of The Spark (GOTS)

Memahami tokenomik Guardians Of The Spark (GOTS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GOTS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Guardians Of The Spark (GOTS) Berapakah nilai Guardians Of The Spark (GOTS) hari ini? Harga langsung GOTS dalam USD ialah 0.03102701 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GOTS ke USD? $ 0.03102701 . Lihat Harga semasa GOTS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Guardians Of The Spark? Had pasaran untuk GOTS ialah $ 2.04M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GOTS? Bekalan edaran GOTS ialah 66.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GOTS? GOTS mencapai harga ATH sebanyak 0.52214 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GOTS? GOTS melihat harga ATL sebanyak 0.03001176 USD . Berapakah jumlah dagangan GOTS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GOTSialah -- USD . Adakah GOTS akan naik lebih tinggi tahun ini? GOTS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GOTSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Guardians Of The Spark (GOTS) Kemas Kini Industri Penting