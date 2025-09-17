Gud Tech (GUD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00511732 $ 0.00511732 $ 0.00511732 24J Rendah $ 0.00519003 $ 0.00519003 $ 0.00519003 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00511732$ 0.00511732 $ 0.00511732 24J Tinggi $ 0.00519003$ 0.00519003 $ 0.00519003 Sepanjang Masa $ 0.02296943$ 0.02296943 $ 0.02296943 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -0.43% Perubahan Harga (7D) -0.58% Perubahan Harga (7D) -0.58%

Gud Tech (GUD) harga masa nyata ialah $0.00514636. Sepanjang 24 jam yang lalu, GUD didagangkan antara $ 0.00511732 rendah dan $ 0.00519003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GUD sepanjang masa ialah $ 0.02296943, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GUD telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan -0.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gud Tech (GUD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Bekalan Peredaran 830.00M 830.00M 830.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Gud Tech ialah $ 4.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUD ialah 830.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.15M.