Gud Tech Logo

Gud Tech Harga (GUD)

Tidak tersenarai

1 GUD ke USD Harga Langsung:

$0.00514636
$0.00514636$0.00514636
-0.40%1D
USD
Gud Tech (GUD) Carta Harga Langsung
Gud Tech (GUD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00511732
$ 0.00511732$ 0.00511732
24J Rendah
$ 0.00519003
$ 0.00519003$ 0.00519003
24J Tinggi

$ 0.00511732
$ 0.00511732$ 0.00511732

$ 0.00519003
$ 0.00519003$ 0.00519003

$ 0.02296943
$ 0.02296943$ 0.02296943

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-0.43%

-0.58%

-0.58%

Gud Tech (GUD) harga masa nyata ialah $0.00514636. Sepanjang 24 jam yang lalu, GUD didagangkan antara $ 0.00511732 rendah dan $ 0.00519003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GUD sepanjang masa ialah $ 0.02296943, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GUD telah berubah sebanyak -0.03% sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan -0.58% dalam 7 hari yang lalu.

Gud Tech (GUD) Maklumat Pasaran

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

--
----

$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M

830.00M
830.00M 830.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Gud Tech ialah $ 4.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUD ialah 830.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.15M.

Gud Tech (GUD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Gud Tech kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Gud Tech kepada USD adalah $ +0.0013312727.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Gud Tech kepada USD adalah $ +0.0000371284.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Gud Tech kepada USD adalah $ +0.000780975970848157.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.43%
30 Hari$ +0.0013312727+25.87%
60 Hari$ +0.0000371284+0.72%
90 Hari$ +0.000780975970848157+17.89%

Apakah itu Gud Tech (GUD)

Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Gud Tech (GUD) Sumber

Laman Web Rasmi

Gud Tech Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gud Tech (GUD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gud Tech (GUD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gud Tech.

Semak Gud Tech ramalan harga sekarang!

GUD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Gud Tech (GUD)

Memahami tokenomik Gud Tech (GUD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GUD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gud Tech (GUD)

Berapakah nilai Gud Tech (GUD) hari ini?
Harga langsung GUD dalam USD ialah 0.00514636 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GUD ke USD?
Harga semasa GUD ke USD ialah $ 0.00514636. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gud Tech?
Had pasaran untuk GUD ialah $ 4.27M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GUD?
Bekalan edaran GUD ialah 830.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GUD?
GUD mencapai harga ATH sebanyak 0.02296943 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GUD?
GUD melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GUD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GUDialah -- USD.
Adakah GUD akan naik lebih tinggi tahun ini?
GUD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GUDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.