GUD TEK (GUDTEK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -4.14% Perubahan Harga (7D) -2.12%

GUD TEK (GUDTEK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GUDTEK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GUDTEK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GUDTEK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -4.14% dalam 24 jam dan -2.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GUD TEK (GUDTEK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.57K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.57K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GUD TEK ialah $ 15.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUDTEK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.57K.