GuessIT (GUESS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00880544$ 0.00880544 $ 0.00880544 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.69% Perubahan Harga (7D) +6.69%

GuessIT (GUESS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GUESS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GUESS sepanjang masa ialah $ 0.00880544, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GUESS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GuessIT (GUESS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.53K$ 18.53K $ 18.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.53K$ 18.53K $ 18.53K Bekalan Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Jumlah Bekalan 999,841,341.34937 999,841,341.34937 999,841,341.34937

Had Pasaran semasa GuessIT ialah $ 18.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUESS ialah 999.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999841341.34937. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.53K.