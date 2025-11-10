Tokenomik Gugo (GUGO)

Lihat cerapan utama tentang Gugo (GUGO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Gugo (GUGO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gugo (GUGO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 695.33K
Jumlah Bekalan:
$ 990.10M
Bekalan Edaran:
$ 990.10M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 695.33K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0146709
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00070228
Gugo (GUGO) Maklumat

This duck was born in a pool. In a liquidity pool.

Nobody knows who dropped the contract. Maybe it was an accident. Maybe it was prophecy. Maybe it was the last hope of a trader down 99%.

Nobody believed in him. Not even GUGO. So he ran. Ran from the charts. Ran from the FUD. Ran from the pain of checking his wallet.

But something strange happened.

The more he ran, the more people followed. Not because he was right. Not because he was early. Because he moved. And in this market, motion is god.

Now he doesn’t speak. He just runs. And we...

We GUGO.

Laman Web Rasmi:
https://runwithgugo.com/

Tokenomik Gugo (GUGO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Gugo (GUGO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GUGO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GUGO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GUGO, terokai GUGO harga langsung token!

GUGO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GUGO? Halaman ramalan harga GUGO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

