Guild of Guardians Harga Hari Ini

Harga langsung Guild of Guardians (GOG) hari ini ialah $ 0.00458987, dengan 1.79% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOG kepada USD penukaran adalah $ 0.00458987 setiap GOG.

Guild of Guardians kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,677,332, dengan bekalan edaran sebanyak 800.13M GOG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOG didagangkan antara $ 0.00446539 (rendah) dan $ 0.00459804 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.78, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00407034.

Dalam prestasi jangka pendek, GOG dipindahkan -0.13% dalam sejam terakhir dan -13.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Guild of Guardians (GOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Bekalan Peredaran 800.13M 800.13M 800.13M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Guild of Guardians ialah $ 3.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOG ialah 800.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.60M.