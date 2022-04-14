Tokenomik Guild of Heroes (GOH)
Guild of Heroes (GOH) Maklumat
Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience.
Guild of Heroes (GOH) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Guild of Heroes (GOH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Guild of Heroes (GOH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Guild of Heroes (GOH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GOH yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GOH yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GOH, terokai GOH harga langsung token!
