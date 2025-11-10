GULL Harga Hari Ini

Harga langsung GULL (GULL) hari ini ialah $ 0.00016523, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GULL kepada USD penukaran adalah $ 0.00016523 setiap GULL.

GULL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,076.19, dengan bekalan edaran sebanyak 42.83M GULL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GULL didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0147066, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00016522.

Dalam prestasi jangka pendek, GULL dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GULL (GULL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 82.62K$ 82.62K $ 82.62K Bekalan Peredaran 42.83M 42.83M 42.83M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

