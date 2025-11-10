GUMMY Harga Hari Ini

Harga langsung GUMMY (GUMMY) hari ini ialah $ 0.0005179, dengan 3.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GUMMY kepada USD penukaran adalah $ 0.0005179 setiap GUMMY.

GUMMY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 409,960, dengan bekalan edaran sebanyak 792.59M GUMMY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GUMMY didagangkan antara $ 0.00049061 (rendah) dan $ 0.00051888 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.227728, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00047242.

Dalam prestasi jangka pendek, GUMMY dipindahkan +1.47% dalam sejam terakhir dan -11.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GUMMY (GUMMY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 409.96K$ 409.96K $ 409.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 409.96K$ 409.96K $ 409.96K Bekalan Peredaran 792.59M 792.59M 792.59M Jumlah Bekalan 792,592,449.3399519 792,592,449.3399519 792,592,449.3399519

Had Pasaran semasa GUMMY ialah $ 409.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUMMY ialah 792.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 792592449.3399519. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 409.96K.