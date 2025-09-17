Gun Game (GG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02990797$ 0.02990797 $ 0.02990797 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -9.90% Perubahan Harga (7D) -9.90%

Gun Game (GG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GG sepanjang masa ialah $ 0.02990797, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -9.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gun Game (GG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.94K$ 26.94K $ 26.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.93K$ 34.93K $ 34.93K Bekalan Peredaran 68.18M 68.18M 68.18M Jumlah Bekalan 88,406,368.94 88,406,368.94 88,406,368.94

Had Pasaran semasa Gun Game ialah $ 26.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GG ialah 68.18M, dengan jumlah bekalan sebanyak 88406368.94. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.93K.