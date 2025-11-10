Gunda Harga Hari Ini

Harga langsung Gunda (GUNDA) hari ini ialah $ 0.00051785, dengan 0.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GUNDA kepada USD penukaran adalah $ 0.00051785 setiap GUNDA.

Gunda kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 517,848, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B GUNDA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GUNDA didagangkan antara $ 0.00051162 (rendah) dan $ 0.00051785 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00074739, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00040438.

Dalam prestasi jangka pendek, GUNDA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -11.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gunda (GUNDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 517.85K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 517.85K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

