Tokenomik Gunda (GUNDA)

Lihat cerapan utama tentang Gunda (GUNDA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:08:01 (UTC+8)
USD

Gunda (GUNDA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gunda (GUNDA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 517.85K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 517.85K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00074739
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00040438
Harga Semasa:
$ 0.00051785
Gunda (GUNDA) Maklumat

Gunda is a community meme coin about "guqin panda". The guqin is a traditional instrument from china that represents wisdom and patience. We want to bring those values back to the Base chain. We want to provide a safe space to the community, a safe memecoin they can enjoy and sleep with. We are basing our project around the fact people are tired of memes that last 24 hours and that holding culture is not as good as it used to be. Gunda is a MEME so there is no real utility behind it. We want to create a cult around patience and holding.

Laman Web Rasmi:
https://basedgunda.com/

Tokenomik Gunda (GUNDA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Gunda (GUNDA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GUNDA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GUNDA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GUNDA, terokai GUNDA harga langsung token!

GUNDA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GUNDA? Halaman ramalan harga GUNDA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

mc_how_why_title
