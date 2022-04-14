Tokenomik Gunstar Metaverse (GSTS)

Tokenomik Gunstar Metaverse (GSTS)

Lihat cerapan utama tentang Gunstar Metaverse (GSTS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Gunstar Metaverse (GSTS) Maklumat

What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform.

Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory.

Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers’ interest."

Laman Web Rasmi:
https://gunstar.io/

Gunstar Metaverse (GSTS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gunstar Metaverse (GSTS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 60.36K
$ 60.36K
Jumlah Bekalan:
$ 400.00M
$ 400.00M
Bekalan Edaran:
$ 336.09M
$ 336.09M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 71.84K
$ 71.84K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.49
$ 1.49
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00017961
$ 0.00017961

Tokenomik Gunstar Metaverse (GSTS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Gunstar Metaverse (GSTS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GSTS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GSTS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GSTS, terokai GSTS harga langsung token!

GSTS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GSTS? Halaman ramalan harga GSTS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.