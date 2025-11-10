GUSD Harga Hari Ini

Harga langsung GUSD (GUSD) hari ini ialah $ 0.999371, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GUSD kepada USD penukaran adalah $ 0.999371 setiap GUSD.

GUSD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 149,700,541, dengan bekalan edaran sebanyak 149.79M GUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GUSD didagangkan antara $ 0.998531 (rendah) dan $ 1.0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.019, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.98989.

Dalam prestasi jangka pendek, GUSD dipindahkan -0.01% dalam sejam terakhir dan -0.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GUSD (GUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 149.70M$ 149.70M $ 149.70M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 319.81M$ 319.81M $ 319.81M Bekalan Peredaran 149.79M 149.79M 149.79M Jumlah Bekalan 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

Had Pasaran semasa GUSD ialah $ 149.70M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUSD ialah 149.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 320000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 319.81M.