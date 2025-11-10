Gut Says Harga Hari Ini

Harga langsung Gut Says (GUT) hari ini ialah $ 0.00013994, dengan 34.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GUT kepada USD penukaran adalah $ 0.00013994 setiap GUT.

Gut Says kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 121,400, dengan bekalan edaran sebanyak 867.52M GUT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GUT didagangkan antara $ 0.00010396 (rendah) dan $ 0.00013947 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00106126, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007755.

Dalam prestasi jangka pendek, GUT dipindahkan +3.75% dalam sejam terakhir dan -3.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gut Says (GUT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 121.40K$ 121.40K $ 121.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 121.40K$ 121.40K $ 121.40K Bekalan Peredaran 867.52M 867.52M 867.52M Jumlah Bekalan 867,524,198.575732 867,524,198.575732 867,524,198.575732

