GX3 A (GX3) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00918557$ 0.00918557 $ 0.00918557 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.12% Perubahan Harga (7D) +4.12%

GX3 A (GX3) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GX3 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GX3 sepanjang masa ialah $ 0.00918557, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GX3 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GX3 A (GX3) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.52K$ 9.52K $ 9.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.52K$ 9.52K $ 9.52K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa GX3 A ialah $ 9.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GX3 ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.52K.