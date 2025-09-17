GYAT Coin (GYAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00384491 $ 0.00384491 $ 0.00384491 24J Rendah $ 0.00433776 $ 0.00433776 $ 0.00433776 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00384491$ 0.00384491 $ 0.00384491 24J Tinggi $ 0.00433776$ 0.00433776 $ 0.00433776 Sepanjang Masa $ 0.02603769$ 0.02603769 $ 0.02603769 Harga Terendah $ 0.00105088$ 0.00105088 $ 0.00105088 Perubahan Harga (1J) -1.57% Perubahan Harga (1D) -5.83% Perubahan Harga (7D) +17.17% Perubahan Harga (7D) +17.17%

GYAT Coin (GYAT) harga masa nyata ialah $0.00407285. Sepanjang 24 jam yang lalu, GYAT didagangkan antara $ 0.00384491 rendah dan $ 0.00433776 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GYAT sepanjang masa ialah $ 0.02603769, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00105088.

Dari segi prestasi jangka pendek, GYAT telah berubah sebanyak -1.57% sejak sejam yang lalu, -5.83% dalam 24 jam dan +17.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GYAT Coin (GYAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,988,613.0 999,988,613.0 999,988,613.0

Had Pasaran semasa GYAT Coin ialah $ 4.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GYAT ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999988613.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.07M.