GYEN (GYEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00525628 24J Tinggi $ 0.00648443 Sepanjang Masa $ 0.060753 Harga Terendah $ 0.0022112 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) -7.32% Perubahan Harga (7D) -0.78%

GYEN (GYEN) harga masa nyata ialah $0.00527614. Sepanjang 24 jam yang lalu, GYEN didagangkan antara $ 0.00525628 rendah dan $ 0.00648443 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GYEN sepanjang masa ialah $ 0.060753, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0022112.

Dari segi prestasi jangka pendek, GYEN telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, -7.32% dalam 24 jam dan -0.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GYEN (GYEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.72M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.72M Bekalan Peredaran 1.09B Jumlah Bekalan 1,085,781,048.057572

Had Pasaran semasa GYEN ialah $ 5.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GYEN ialah 1.09B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1085781048.057572. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.72M.