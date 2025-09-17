Gym Network (GYMNET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01940521 24J Tinggi $ 0.02084349 Sepanjang Masa $ 1.9 Harga Terendah $ 0.00362167 Perubahan Harga (1J) -1.22% Perubahan Harga (1D) +2.21% Perubahan Harga (7D) +26.77%

Gym Network (GYMNET) harga masa nyata ialah $0.0205601. Sepanjang 24 jam yang lalu, GYMNET didagangkan antara $ 0.01940521 rendah dan $ 0.02084349 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GYMNET sepanjang masa ialah $ 1.9, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00362167.

Dari segi prestasi jangka pendek, GYMNET telah berubah sebanyak -1.22% sejak sejam yang lalu, +2.21% dalam 24 jam dan +26.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gym Network (GYMNET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.58M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.33M Bekalan Peredaran 124.80M Jumlah Bekalan 499,771,774.4378958

Had Pasaran semasa Gym Network ialah $ 2.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GYMNET ialah 124.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 499771774.4378958. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.33M.