Gyoza (GYOZA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00428771$ 0.00428771 $ 0.00428771 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -4.62% Perubahan Harga (7D) -6.28% Perubahan Harga (7D) -6.28%

Gyoza (GYOZA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GYOZA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GYOZA sepanjang masa ialah $ 0.00428771, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GYOZA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -4.62% dalam 24 jam dan -6.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gyoza (GYOZA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 335.27K$ 335.27K $ 335.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 339.73K$ 339.73K $ 339.73K Bekalan Peredaran 986.86M 986.86M 986.86M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Gyoza ialah $ 335.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GYOZA ialah 986.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 339.73K.