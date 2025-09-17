Gyroscope GYD (GYD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.986825 $ 0.986825 $ 0.986825 24J Rendah $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.986825$ 0.986825 $ 0.986825 24J Tinggi $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Sepanjang Masa $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Harga Terendah $ 0.961033$ 0.961033 $ 0.961033 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) -0.17% Perubahan Harga (7D) -0.06% Perubahan Harga (7D) -0.06%

Gyroscope GYD (GYD) harga masa nyata ialah $0.998492. Sepanjang 24 jam yang lalu, GYD didagangkan antara $ 0.986825 rendah dan $ 1.008 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GYD sepanjang masa ialah $ 1.049, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.961033.

Dari segi prestasi jangka pendek, GYD telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -0.17% dalam 24 jam dan -0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gyroscope GYD (GYD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.17M$ 24.17M $ 24.17M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.17M$ 24.17M $ 24.17M Bekalan Peredaran 24.21M 24.21M 24.21M Jumlah Bekalan 24,208,960.0029494 24,208,960.0029494 24,208,960.0029494

Had Pasaran semasa Gyroscope GYD ialah $ 24.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GYD ialah 24.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 24208960.0029494. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.17M.