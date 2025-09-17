Lagi Mengenai GYD

Gyroscope GYD Logo

Gyroscope GYD Harga (GYD)

Tidak tersenarai

1 GYD ke USD Harga Langsung:

$0.998492
$0.998492$0.998492
-0.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Gyroscope GYD (GYD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:43:06 (UTC+8)

Gyroscope GYD (GYD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.986825
$ 0.986825$ 0.986825
24J Rendah
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24J Tinggi

$ 0.986825
$ 0.986825$ 0.986825

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 0.961033
$ 0.961033$ 0.961033

-0.07%

-0.17%

-0.06%

-0.06%

Gyroscope GYD (GYD) harga masa nyata ialah $0.998492. Sepanjang 24 jam yang lalu, GYD didagangkan antara $ 0.986825 rendah dan $ 1.008 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GYD sepanjang masa ialah $ 1.049, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.961033.

Dari segi prestasi jangka pendek, GYD telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -0.17% dalam 24 jam dan -0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gyroscope GYD (GYD) Maklumat Pasaran

$ 24.17M
$ 24.17M$ 24.17M

--
----

$ 24.17M
$ 24.17M$ 24.17M

24.21M
24.21M 24.21M

24,208,960.0029494
24,208,960.0029494 24,208,960.0029494

Had Pasaran semasa Gyroscope GYD ialah $ 24.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GYD ialah 24.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 24208960.0029494. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.17M.

Gyroscope GYD (GYD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Gyroscope GYD kepada USD adalah $ -0.001747549967909.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Gyroscope GYD kepada USD adalah $ -0.0015855054.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Gyroscope GYD kepada USD adalah $ -0.0012958429.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Gyroscope GYD kepada USD adalah $ -0.0007388787828306.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001747549967909-0.17%
30 Hari$ -0.0015855054-0.15%
60 Hari$ -0.0012958429-0.12%
90 Hari$ -0.0007388787828306-0.07%

Apakah itu Gyroscope GYD (GYD)

GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.



Gyroscope GYD (GYD) Sumber

Gyroscope GYD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gyroscope GYD (GYD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gyroscope GYD (GYD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gyroscope GYD.

GYD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Gyroscope GYD (GYD)

Memahami tokenomik Gyroscope GYD (GYD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GYD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gyroscope GYD (GYD)

Berapakah nilai Gyroscope GYD (GYD) hari ini?
Harga langsung GYD dalam USD ialah 0.998492 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GYD ke USD?
Harga semasa GYD ke USD ialah $ 0.998492. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gyroscope GYD?
Had pasaran untuk GYD ialah $ 24.17M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GYD?
Bekalan edaran GYD ialah 24.21M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GYD?
GYD mencapai harga ATH sebanyak 1.049 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GYD?
GYD melihat harga ATL sebanyak 0.961033 USD.
Berapakah jumlah dagangan GYD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GYDialah -- USD.
Adakah GYD akan naik lebih tinggi tahun ini?
GYD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GYDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:43:06 (UTC+8)

Gyroscope GYD (GYD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.