H1DR4 by Virtuals (H1DR4) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, H1DR4 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi H1DR4 sepanjang masa ialah $ 0.01014832, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, H1DR4 telah berubah sebanyak -2.70% sejak sejam yang lalu, +1.90% dalam 24 jam dan -24.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 280.05K$ 280.05K $ 280.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 280.05K$ 280.05K $ 280.05K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa H1DR4 by Virtuals ialah $ 280.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran H1DR4 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 280.05K.