What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence.
H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Tokenomik & Analisis Harga
Tokenomik H1DR4 by Virtuals (H1DR4): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik H1DR4 by Virtuals (H1DR4) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token H1DR4 yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token H1DR4 yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik H1DR4, terokai H1DR4 harga langsung token!
