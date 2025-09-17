H2 Finance ($H2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00173304 $ 0.00173304 $ 0.00173304 24J Rendah $ 0.00180204 $ 0.00180204 $ 0.00180204 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00173304$ 0.00173304 $ 0.00173304 24J Tinggi $ 0.00180204$ 0.00180204 $ 0.00180204 Sepanjang Masa $ 0.066501$ 0.066501 $ 0.066501 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.61% Perubahan Harga (1D) -0.24% Perubahan Harga (7D) -13.96% Perubahan Harga (7D) -13.96%

H2 Finance ($H2) harga masa nyata ialah $0.00174848. Sepanjang 24 jam yang lalu, $H2 didagangkan antara $ 0.00173304 rendah dan $ 0.00180204 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $H2 sepanjang masa ialah $ 0.066501, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $H2 telah berubah sebanyak -0.61% sejak sejam yang lalu, -0.24% dalam 24 jam dan -13.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

H2 Finance ($H2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.94M$ 12.94M $ 12.94M Bekalan Peredaran 706.16M 706.16M 706.16M Jumlah Bekalan 7,416,403,445.22286 7,416,403,445.22286 7,416,403,445.22286

Had Pasaran semasa H2 Finance ialah $ 1.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $H2 ialah 706.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7416403445.22286. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.94M.