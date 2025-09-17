h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003991 $ 0.00003991 $ 0.00003991 24J Rendah $ 0.00004124 $ 0.00004124 $ 0.00004124 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003991$ 0.00003991 $ 0.00003991 24J Tinggi $ 0.00004124$ 0.00004124 $ 0.00004124 Sepanjang Masa $ 0.02401265$ 0.02401265 $ 0.02401265 Harga Terendah $ 0.00001075$ 0.00001075 $ 0.00001075 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) -0.57% Perubahan Harga (7D) +6.66% Perubahan Harga (7D) +6.66%

h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) harga masa nyata ialah $0.00004043. Sepanjang 24 jam yang lalu, H2W6GM6JZ didagangkan antara $ 0.00003991 rendah dan $ 0.00004124 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi H2W6GM6JZ sepanjang masa ialah $ 0.02401265, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001075.

Dari segi prestasi jangka pendek, H2W6GM6JZ telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan +6.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

h2w6gm6jz (H2W6GM6JZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.14K$ 37.14K $ 37.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.14K$ 37.14K $ 37.14K Bekalan Peredaran 918.51M 918.51M 918.51M Jumlah Bekalan 918,506,205.862378 918,506,205.862378 918,506,205.862378

Had Pasaran semasa h2w6gm6jz ialah $ 37.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran H2W6GM6JZ ialah 918.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 918506205.862378. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.14K.