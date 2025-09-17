H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02680961$ 0.02680961 $ 0.02680961 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.36% Perubahan Harga (1D) +3.65% Perubahan Harga (7D) -9.34% Perubahan Harga (7D) -9.34%

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, H4CK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi H4CK sepanjang masa ialah $ 0.02680961, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, H4CK telah berubah sebanyak -2.36% sejak sejam yang lalu, +3.65% dalam 24 jam dan -9.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 194.01K$ 194.01K $ 194.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 194.01K$ 194.01K $ 194.01K Bekalan Peredaran 990.39M 990.39M 990.39M Jumlah Bekalan 990,394,624.5211899 990,394,624.5211899 990,394,624.5211899

Had Pasaran semasa H4CK Terminal by Virtuals ialah $ 194.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran H4CK ialah 990.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990394624.5211899. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 194.01K.