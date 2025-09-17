H4SHFund (H4SH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00174306$ 0.00174306 $ 0.00174306 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.28% Perubahan Harga (7D) +24.83% Perubahan Harga (7D) +24.83%

H4SHFund (H4SH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, H4SH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi H4SH sepanjang masa ialah $ 0.00174306, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, H4SH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.28% dalam 24 jam dan +24.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

H4SHFund (H4SH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.81K$ 94.81K $ 94.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 95.37K$ 95.37K $ 95.37K Bekalan Peredaran 994.04M 994.04M 994.04M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa H4SHFund ialah $ 94.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran H4SH ialah 994.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.37K.