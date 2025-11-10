Habitat Harga Hari Ini

Harga langsung Habitat (HABITAT) hari ini ialah $ 0.073251, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HABITAT kepada USD penukaran adalah $ 0.073251 setiap HABITAT.

Habitat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,388,661, dengan bekalan edaran sebanyak 73.56M HABITAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HABITAT didagangkan antara $ 0.071674 (rendah) dan $ 0.074244 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.173107, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04370948.

Dalam prestasi jangka pendek, HABITAT dipindahkan -0.20% dalam sejam terakhir dan -1.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Habitat (HABITAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.39M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.33M Bekalan Peredaran 73.56M Jumlah Bekalan 99,999,839.802692

Had Pasaran semasa Habitat ialah $ 5.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HABITAT ialah 73.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999839.802692. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.33M.