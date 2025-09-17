Lagi Mengenai HAC

Hacash Logo

Hacash Harga (HAC)

Tidak tersenarai

1 HAC ke USD Harga Langsung:

$0.54024
$0.54024$0.54024
-3.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Hacash (HAC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:00:28 (UTC+8)

Hacash (HAC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.534642
$ 0.534642
24J Rendah
$ 0.562239
$ 0.562239
24J Tinggi

$ 0.534642
$ 0.534642

$ 0.562239
$ 0.562239

$ 46.68
$ 46.68

$ 0.308666
$ 0.308666

-0.23%

-3.39%

+20.37%

+20.37%

Hacash (HAC) harga masa nyata ialah $0.54024. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAC didagangkan antara $ 0.534642 rendah dan $ 0.562239 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAC sepanjang masa ialah $ 46.68, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.308666.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAC telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -3.39% dalam 24 jam dan +20.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hacash (HAC) Maklumat Pasaran

$ 811.20K
$ 811.20K

--
--

$ 811.20K
$ 811.20K

1.50M
1.50M

1,501,633.98471908
1,501,633.98471908

Had Pasaran semasa Hacash ialah $ 811.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAC ialah 1.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1501633.98471908. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 811.20K.

Hacash (HAC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hacash kepada USD adalah $ -0.0189696671567662.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hacash kepada USD adalah $ +0.0208294934.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hacash kepada USD adalah $ -0.0256968937.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hacash kepada USD adalah $ -0.1075410383735594.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0189696671567662-3.39%
30 Hari$ +0.0208294934+3.86%
60 Hari$ -0.0256968937-4.75%
90 Hari$ -0.1075410383735594-16.60%

Apakah itu Hacash (HAC)

Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Hacash (HAC) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Hacash Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hacash (HAC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hacash (HAC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hacash.

Semak Hacash ramalan harga sekarang!

HAC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hacash (HAC)

Memahami tokenomik Hacash (HAC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HAC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hacash (HAC)

Berapakah nilai Hacash (HAC) hari ini?
Harga langsung HAC dalam USD ialah 0.54024 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HAC ke USD?
Harga semasa HAC ke USD ialah $ 0.54024. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hacash?
Had pasaran untuk HAC ialah $ 811.20K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HAC?
Bekalan edaran HAC ialah 1.50M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HAC?
HAC mencapai harga ATH sebanyak 46.68 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HAC?
HAC melihat harga ATL sebanyak 0.308666 USD.
Berapakah jumlah dagangan HAC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HACialah -- USD.
Adakah HAC akan naik lebih tinggi tahun ini?
HAC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HACramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:00:28 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.