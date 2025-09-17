Hacash (HAC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.534642 24J Tinggi $ 0.562239 Sepanjang Masa $ 46.68 Harga Terendah $ 0.308666 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) -3.39% Perubahan Harga (7D) +20.37%

Hacash (HAC) harga masa nyata ialah $0.54024. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAC didagangkan antara $ 0.534642 rendah dan $ 0.562239 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAC sepanjang masa ialah $ 46.68, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.308666.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAC telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -3.39% dalam 24 jam dan +20.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hacash (HAC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 811.20K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 811.20K Bekalan Peredaran 1.50M Jumlah Bekalan 1,501,633.98471908

Had Pasaran semasa Hacash ialah $ 811.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAC ialah 1.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1501633.98471908. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 811.20K.