Apakah itu Hacash Diamond (HACD)

Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1. Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs. The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019. Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined. In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability. In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hacash Diamond (HACD) Berapakah nilai Hacash Diamond (HACD) hari ini? Harga langsung HACD dalam USD ialah 9.9 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HACD ke USD? $ 9.9 . Lihat Harga semasa HACD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hacash Diamond? Had pasaran untuk HACD ialah $ 1.17M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HACD? Bekalan edaran HACD ialah 118.20K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HACD? HACD mencapai harga ATH sebanyak 802.49 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HACD? HACD melihat harga ATL sebanyak 5.89 USD . Berapakah jumlah dagangan HACD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HACDialah -- USD . Adakah HACD akan naik lebih tinggi tahun ini? HACD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HACDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

