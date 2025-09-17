Hacash Diamond Harga (HACD)
Hacash Diamond (HACD) harga masa nyata ialah $9.9. Sepanjang 24 jam yang lalu, HACD didagangkan antara $ 9.2 rendah dan $ 10.61 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HACD sepanjang masa ialah $ 802.49, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 5.89.
Dari segi prestasi jangka pendek, HACD telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +4.84% dalam 24 jam dan +4.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Hacash Diamond ialah $ 1.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HACD ialah 118.20K, dengan jumlah bekalan sebanyak 118195.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.17M.
Pada hari ini, perubahan harga Hacash Diamond kepada USD adalah $ +0.457551.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hacash Diamond kepada USD adalah $ -1.8618504300.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hacash Diamond kepada USD adalah $ -0.7353898200.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hacash Diamond kepada USD adalah $ -7.030396107307715.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.457551
|+4.84%
|30 Hari
|$ -1.8618504300
|-18.80%
|60 Hari
|$ -0.7353898200
|-7.42%
|90 Hari
|$ -7.030396107307715
|-41.52%
Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1. Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs. The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019. Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined. In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability. In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
