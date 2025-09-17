Hachi (HACHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) -0.34% Perubahan Harga (7D) +0.61% Perubahan Harga (7D) +0.61%

Hachi (HACHI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HACHI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HACHI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HACHI telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, -0.34% dalam 24 jam dan +0.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hachi (HACHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 1.92K$ 1.92K $ 1.92K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 636.93K$ 636.93K $ 636.93K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 888,000,000,000,000.0 888,000,000,000,000.0 888,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hachi ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.92K. Bekalan edaran HACHI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 888000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 636.93K.