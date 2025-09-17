Hachiko Sol (HACHI) Maklumat Harga (USD)

Hachiko Sol (HACHI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HACHI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HACHI sepanjang masa ialah $ 0.00424685, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HACHI telah berubah sebanyak +1.88% sejak sejam yang lalu, -0.20% dalam 24 jam dan +15.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hachiko Sol (HACHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 68.26K$ 68.26K $ 68.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.26K$ 68.26K $ 68.26K Bekalan Peredaran 999.57M 999.57M 999.57M Jumlah Bekalan 999,565,031.42792 999,565,031.42792 999,565,031.42792

Had Pasaran semasa Hachiko Sol ialah $ 68.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HACHI ialah 999.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999565031.42792. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.26K.