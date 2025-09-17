Haedal Staked SUI (HASUI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.78 $ 3.78 $ 3.78 24J Rendah $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.78$ 3.78 $ 3.78 24J Tinggi $ 3.88$ 3.88 $ 3.88 Sepanjang Masa $ 5.6$ 5.6 $ 5.6 Harga Terendah $ 0.480968$ 0.480968 $ 0.480968 Perubahan Harga (1J) -0.33% Perubahan Harga (1D) -0.94% Perubahan Harga (7D) -1.02% Perubahan Harga (7D) -1.02%

Haedal Staked SUI (HASUI) harga masa nyata ialah $3.78. Sepanjang 24 jam yang lalu, HASUI didagangkan antara $ 3.78 rendah dan $ 3.88 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HASUI sepanjang masa ialah $ 5.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.480968.

Dari segi prestasi jangka pendek, HASUI telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, -0.94% dalam 24 jam dan -1.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Haedal Staked SUI (HASUI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 177.44M$ 177.44M $ 177.44M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 46,846,975.15035307 46,846,975.15035307 46,846,975.15035307

Had Pasaran semasa Haedal Staked SUI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.48M. Bekalan edaran HASUI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 46846975.15035307. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 177.44M.