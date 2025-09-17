Lagi Mengenai HASUI

Haedal Staked SUI Harga (HASUI)

1 HASUI ke USD Harga Langsung:

$3.78
$3.78
-0.90%1D
Haedal Staked SUI (HASUI) Carta Harga Langsung
Haedal Staked SUI (HASUI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 3.78
$ 3.78
24J Rendah
$ 3.88
$ 3.88
24J Tinggi

$ 3.78
$ 3.78

$ 3.88
$ 3.88

$ 5.6
$ 5.6

$ 0.480968
$ 0.480968

-0.33%

-0.94%

-1.02%

-1.02%

Haedal Staked SUI (HASUI) harga masa nyata ialah $3.78. Sepanjang 24 jam yang lalu, HASUI didagangkan antara $ 3.78 rendah dan $ 3.88 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HASUI sepanjang masa ialah $ 5.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.480968.

Dari segi prestasi jangka pendek, HASUI telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, -0.94% dalam 24 jam dan -1.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Haedal Staked SUI (HASUI) Maklumat Pasaran

$ 0.00
$ 0.00

$ 3.48M
$ 3.48M

$ 177.44M
$ 177.44M

0.00
0.00

46,846,975.15035307
46,846,975.15035307

Had Pasaran semasa Haedal Staked SUI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.48M. Bekalan edaran HASUI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 46846975.15035307. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 177.44M.

Haedal Staked SUI (HASUI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Haedal Staked SUI kepada USD adalah $ -0.036123483264369.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Haedal Staked SUI kepada USD adalah $ +0.0011124540.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Haedal Staked SUI kepada USD adalah $ -0.2159230500.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Haedal Staked SUI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.036123483264369-0.94%
30 Hari$ +0.0011124540+0.03%
60 Hari$ -0.2159230500-5.71%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Haedal Staked SUI (HASUI)

haSUI stands for Haedal staked SUI, it is minted when you stake SUI via Haedal.This is a yield bearing token which represents your ownership of the SUI staked via Haedal.As the staking pool earns validator rewards for securing the Sui network, the value of haSUI will appreciate vs SUI. haSUI will have all primary utilities of SUI, and is usable across the Sui ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Haedal Staked SUI (HASUI) Sumber

Laman Web Rasmi

Haedal Staked SUI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Haedal Staked SUI (HASUI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Haedal Staked SUI (HASUI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Haedal Staked SUI.

Semak Haedal Staked SUI ramalan harga sekarang!

HASUI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Haedal Staked SUI (HASUI)

Memahami tokenomik Haedal Staked SUI (HASUI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HASUI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Haedal Staked SUI (HASUI)

Berapakah nilai Haedal Staked SUI (HASUI) hari ini?
Harga langsung HASUI dalam USD ialah 3.78 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HASUI ke USD?
Harga semasa HASUI ke USD ialah $ 3.78. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Haedal Staked SUI?
Had pasaran untuk HASUI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HASUI?
Bekalan edaran HASUI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HASUI?
HASUI mencapai harga ATH sebanyak 5.6 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HASUI?
HASUI melihat harga ATL sebanyak 0.480968 USD.
Berapakah jumlah dagangan HASUI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HASUIialah $ 3.48M USD.
Adakah HASUI akan naik lebih tinggi tahun ini?
HASUI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HASUIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Haedal Staked SUI (HASUI) Kemas Kini Industri Penting

