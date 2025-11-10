Haedal Staked WAL Harga Hari Ini

Harga langsung Haedal Staked WAL (HAWAL) hari ini ialah $ 0.22317, dengan 6.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HAWAL kepada USD penukaran adalah $ 0.22317 setiap HAWAL.

Haedal Staked WAL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 35,707, dengan bekalan edaran sebanyak 160.00K HAWAL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HAWAL didagangkan antara $ 0.214757 (rendah) dan $ 0.243026 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.455937, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.129313.

Dalam prestasi jangka pendek, HAWAL dipindahkan +0.16% dalam sejam terakhir dan -2.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.71K$ 35.71K $ 35.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.71K$ 35.71K $ 35.71K Bekalan Peredaran 160.00K 160.00K 160.00K Jumlah Bekalan 160,000.0 160,000.0 160,000.0

Had Pasaran semasa Haedal Staked WAL ialah $ 35.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAWAL ialah 160.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 160000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.71K.