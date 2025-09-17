HAGGORD (HAGGORD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04412771 $ 0.04412771 $ 0.04412771 24J Rendah $ 0.04783716 $ 0.04783716 $ 0.04783716 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04412771$ 0.04412771 $ 0.04412771 24J Tinggi $ 0.04783716$ 0.04783716 $ 0.04783716 Sepanjang Masa $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 Harga Terendah $ 0.02593092$ 0.02593092 $ 0.02593092 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) +4.01% Perubahan Harga (7D) +9.76% Perubahan Harga (7D) +9.76%

HAGGORD (HAGGORD) harga masa nyata ialah $0.04613155. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAGGORD didagangkan antara $ 0.04412771 rendah dan $ 0.04783716 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAGGORD sepanjang masa ialah $ 3.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02593092.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAGGORD telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, +4.01% dalam 24 jam dan +9.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HAGGORD (HAGGORD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 208.81$ 208.81 $ 208.81 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.26K$ 46.26K $ 46.26K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 999,717.0 999,717.0 999,717.0

Had Pasaran semasa HAGGORD ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 208.81. Bekalan edaran HAGGORD ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 999717.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.26K.