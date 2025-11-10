haHYPE Harga Hari Ini

Harga langsung haHYPE (HAHYPE) hari ini ialah $ 41.34, dengan 0.73% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HAHYPE kepada USD penukaran adalah $ 41.34 setiap HAHYPE.

haHYPE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,342,509, dengan bekalan edaran sebanyak 128.51K HAHYPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HAHYPE didagangkan antara $ 39.85 (rendah) dan $ 41.78 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 59.84, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 14.81.

Dalam prestasi jangka pendek, HAHYPE dipindahkan -0.41% dalam sejam terakhir dan -1.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

haHYPE (HAHYPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M Bekalan Peredaran 128.51K 128.51K 128.51K Jumlah Bekalan 128,507.3780276066 128,507.3780276066 128,507.3780276066

Had Pasaran semasa haHYPE ialah $ 5.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAHYPE ialah 128.51K, dengan jumlah bekalan sebanyak 128507.3780276066. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.34M.