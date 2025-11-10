HAiO Harga Hari Ini

Harga langsung HAiO (HAIO) hari ini ialah $ 0.01703543, dengan 5.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HAIO kepada USD penukaran adalah $ 0.01703543 setiap HAIO.

HAiO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,988,207, dengan bekalan edaran sebanyak 292.98M HAIO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HAIO didagangkan antara $ 0.01604197 (rendah) dan $ 0.01725649 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04475526, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01511636.

Dalam prestasi jangka pendek, HAIO dipindahkan -0.40% dalam sejam terakhir dan -9.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HAiO (HAIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.99M$ 4.99M $ 4.99M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.03M$ 17.03M $ 17.03M Bekalan Peredaran 292.98M 292.98M 292.98M Jumlah Bekalan 999,987,355.140024 999,987,355.140024 999,987,355.140024

Had Pasaran semasa HAiO ialah $ 4.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAIO ialah 292.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999987355.140024. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.03M.